神奈川県警は1日、高速道路で大型トレーラーの荷台を切り離し、いったん一般道に降りた後で中型車としてETCを通過し直す手口で通行料金の差額をだまし取ったとして、電子計算機使用詐欺の疑いで運送業の男を逮捕した。