スーパーの店頭に並んだ白黒包装になったカルビーのスナック菓子「かっぱえびせん」＝1日午後、東京都内白黒包装になったカルビーのスナック菓子「かっぱえびせん」が1日、東京都内のスーパーに並び始めた。カルビーは中東情勢の悪化でナフサ由来の印刷インキの調達が不安定だとして、主力商品の包装を白黒仕様に順次変更している。都内の大手スーパーでは1日、カラフルな包装の菓子と並んで、袋に「石油原料節約パッケージ」