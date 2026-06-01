沖縄県に最接近している台風6号。沖縄・那覇市では、大きな木が道路を塞ぐように横たわっていました。倒れていたのは大きなガジュマルの木です。街のシンボルツリーが強風で根元から倒れました。また、豊見城市では、強風にあおられて農業用ハウスのシートが剥がれ、骨組みがあらわになっていました。台風6号が最接近する沖縄県では、1日朝からたたきつけるような激しい雨が降り続いていました。うるま市宮城島では、午後3時48分に