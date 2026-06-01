ピンクの花に彩られた斜面。その上に、真っ黒なクマの姿が。目撃されたのは5月31日、石川・津幡町の団地付近。周辺ではこの他にも通報が4件相次ぎ、警察や猟友会などがパトロールにあたりましたが、発見されていません。岩手・釜石市では、クマが住宅に侵入する事態も起きています。5月31日、80歳の女性が、飼い犬を追いかける成獣とみられるクマ1頭を発見。犬を保護して家の中に逃げ込みましたが、クマは勝手口の網戸を破り、その