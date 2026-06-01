スズキ「ソリオ」最上位グレードとはスズキが販売するハイトワゴン「ソリオ」。2025年度（2025年4月から2026年3月）の日本自動車販売協会連合会が発表した乗用車ブランド通称名別順位において、5万2642台を記録し、スズキの登録車のなかで最も売れている車種となっています。そんな人気モデルのソリオですが、最上級グレードはどのようなモデルなのでしょうか。【画像】これがスズキ「最上級ソリオ」の画像です！（19枚）ソ