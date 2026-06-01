深夜の住宅街で燃え上がる炎。屋根の上にあがり、火の広がり具合を確認する消防隊員。がれきをどかす消防隊員の横で、消火活動が続いています。1日午前0時15分ごろ、名古屋市・中川区の住宅から火の手が上がり、「民家が燃えている」と119番通報が相次ぎました。火は約6時間半後に消し止められましたが、火元の木造2階建ての住宅1棟が全焼しました。焼け跡からは高齢の男女2人が心肺停止の状態で見つかり、病院に運ばれましたが死