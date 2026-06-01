夏の暑さは厳しくとも、持ち物で楽しさに変えられるかもしれません。東京・新宿で1日から始まった「生活のたのしみ展」は今回が9回目で、雑貨や限定フードなど52店舗が並びます。保冷剤が入ったフタを冷やすことで夏でも保冷剤なしで持ち運ぶ弁当箱など、暑い日だからこそ役立つ商品が並びます。ほぼ日 社長・小泉絢子さん：どんなに暑くても、楽しいやうれしいは消えないと思うので、そこを私たちは中心にコンテンツをつくってい