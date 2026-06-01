アメリカ中央軍は、ホルムズ海峡周辺にあるイランの軍事施設を攻撃したと発表しました。自衛のためだとしています。アメリカ中央軍は1日、5月30日と31日にホルムズ海峡周辺のイランのゲシュム島などにあるレーダー施設や無人機の指揮統制施設を攻撃したと発表しました。また、海峡周辺を航行していた船舶に脅威を与えたとして、国際水域の上を飛行していたイランの無人機2機も撃墜したということです。アメリカ中央軍は、イランが