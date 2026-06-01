ニッスイが冷凍食品や加工食品を値上げします。ニッスイは、9月1日から冷凍食品の一部商品のほか、ちくわやフィッシュソーセージなどの加工食品を値上げすると発表しました。出荷価格の引き上げ幅は約2％〜17％で、ニッスイの値上げは約半年ぶりです。原材料などの価格高騰に加え、一部には中東情勢による燃料や包装資材費などの上昇が影響しているとしています。このほか、ニチレイフーズは8月1日から冷凍食品のほぼ全ての商品で