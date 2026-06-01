原材料やエネルギー価格が上昇するなか、「しょうゆ」や「ちくわ」も値上げされます。キッコーマンは、9月1日の納品分から「しょうゆ」や「つゆ」など合わせて291品目を2％から最大22％値上げします。例えば、450ミリリットル入りの「いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ」は、336円から356円（税込）に希望小売価格を引き上げます。原材料や物流費、包装材料費の上昇などが主な理由です。また、ニッスイも家庭用の「冷凍食品