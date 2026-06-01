「Ｋ-１ＲＥＶＥＮＧＥ」が５月３１日、後楽園ホールで開催された。リングサイドには、完全に「一ファン」としてプライベートで観戦していたモデル、タレントの斎藤恭代（３０）が。中継のＡＢＥＭＡに映り、ザワつかせた。サラサラの黒髪ロングヘアを下ろし、ブラウンのノースリーブ姿の斎藤。ほぼすっぴんだったが、リングサイドでひときわ目を惹くナチュラル美貌で、中継カメラにがっつり抜かれ、思わず笑顔を浮かべた。