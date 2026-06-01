俳優・タレントの杉浦太陽さんが5月31日、自身の公式ブログを更新。自宅のプールで子どもたちと水遊びをしている様子を写真と共に投稿しました。【写真を見る】【 杉浦太陽 】子どもたちと“自宅巨大プール”で「本気遊び5時間コースw」「こどもたちが幼い間の大切な時間…」としみじみ添えられた写真には、自宅に設置された大きなプールに浸かり、子どもと2ショットでピースサインをする杉浦さんの姿が。他にも、第5子で次女の