お笑いコンビ・錦鯉が１日、東京・将棋会館で行われた「Ｊ：ＣＯＭ杯３月のライオン子ども将棋大会」の開催記念イベントに出席した。長谷川雅紀は「歩兵」と記された、渡辺隆は「王将」と記された、駒のかぶり物をかぶって登場。しかし長谷川は「異議ありですよ！。なんで僕が王じゃないんですか。隆が王でずるいよ」と不満をあらわに。渡辺に「だって、顔が歩ですもん」と一蹴されると、長谷川は「初めて言われたよ」と悔