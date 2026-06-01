1日の参議院決算委員会において、共産党の小池晃議員が中東情勢の緊迫化に伴う医療機関へのサポートについて質問に立ち、上野賢一郎厚生労働大臣を追及した。質疑の中では、物価高騰や資材不足に苦しむ医療現場の声を代弁しながら、事前に質問した自民党議員との「共通の危機感」を引き合いに出して委員会室の笑いを誘った一幕もあった。【映像】国会爆笑の瞬間（実際の様子）小池氏は、深刻な資材不足にあえぐ医療現場の悲鳴