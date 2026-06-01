暴風域を伴って沖縄に接近中の台風6号。倒木やけが人など、早くも被害が出ています。この台風は3日には関東に最も接近する予想です。厳重に警戒してください。1日夜から2日にかけて台風6号が最接近する沖縄県。朝からたたきつけるような激しい雨が降り続いていました。豊見城市の農業地帯では、農業用ハウスのシートが強風によって剥がれ、中の骨組みがむき出しとなりました。用水路からは大量の雨水が滝のようにあふれ出ていまし