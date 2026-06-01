女優尾碕真花（25）が1日、自身のインスタグラムで、所属するオスカープロモーションを退所したと報告した。「ご報告」と題し「この度、尾碕真花は2026年5月31日をもちまして、オスカープロモーションを退所いたしました。約14年にわたりお世話になり、さまざまなことを学ばせてくださった事務所の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです」と投稿。「今後の活動につきましては、改めてご報告させていただければと思っております。こ