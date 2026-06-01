ラグビーのリーグワンは１日、推進する「ＲＥＳＰＥＣＴＦＯＲＡＬＬ」プロジェクトで、「ＬＤＨＪＡＰＡＮ」所属の「ＥＸＩＬＥＢＨＡＰＰＹ」と事業共創パートナー契約を締結したと発表した。活動の第１弾として、７日のリーグワン・プレーオフトーナメント 決勝、神戸ー東京ベイが行われるＭＵＦＧ国立でスペシャルパフォーマンスイベント「ＲＥＳＰＥＣＴＦＯＲＡＬＬｗｉｔｈＥＸＩＬＥＢＨＡＰＰ