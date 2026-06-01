タレントのマツコ・デラックスが１日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。自身の学生時代について語った。この日の番組のテーマは「ズルして人に勝ったことはあるか」。これについてマツコは「私、勝ち負けの土俵にあんまり立たなかったな。その前に逃げてました。スポーツも勉強もしなかったし」と告白。「だから、ズルして勝つようなことをしてこなかったわよ