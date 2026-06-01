水の研究をライフワークとする天皇陛下は、荒川の水門などおよそ100年にわたり東京を洪水から守ってきた治水対策の現場を視察されました。天皇陛下は1日午後、東京・北区の荒川知水資料館を訪れ、洪水被害を防ぐため荒川放水路が人工的に造られた経緯と効果や、荒川が氾濫した場合を想定した水害対策・訓練などについて説明を受けられました。その後、過去の水位を記録した「水位標柱」を視察し、「令和元年東日本台風」の際、戦後