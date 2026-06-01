自民党は１日、日本国旗の損壊行為を処罰する法律の制定に向けたプロジェクトチーム（ＰＴ）の会合を開き、法案の条文案を了承した。名称は「国旗損壊処罰法案」とした。日本維新の会も近く了承する予定で、両党は近く国会に提出する。この日に示された条文案では、実物の国旗を「人に著しく不快または嫌悪の情」を抱かせる方法で、公然と損壊、除去、汚損した場合、２年以下の拘禁刑または２０万円以下の罰金を科すとした。自