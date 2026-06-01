◇MLB オリオールズ 9-5 ブルージェイズ（日本時間1日、オリオール・パーク・アット・カムデンヤーズ）ブルージェイズのヘスス・サンチェス選手が思わぬハプニングによる右手負傷で途中交代となりました。6回、右翼を守っていたサンチェス選手に、キャッチボールをしてくれると勘違いした若いファンがボールを投げ入れたようで、このボールがサンチェス選手の右手に直撃。MLB公式によれば、サンチェス選手は手首に打撲を負ったとの