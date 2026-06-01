「第63回ギャラクシー賞」（放送批評懇談会）特別賞を受賞した俳優岡山天音（31）が1日、都内で行われた贈賞式に登壇。前年受賞者の杉咲花（28）と息の合ったトークを繰り広げた。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」、日本テレビ系「冬のなんかさ、春のなんかね」など4作品での演技に対し、「俳優として大輪の花を咲かせた1年」と評価された。「ちっぽけな自分のお芝居への思いがどこかに届いているのだろうかと心許なく