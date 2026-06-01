欧州最強クラブを決めるチャンピオンズリーグ（CL）はパリ・サンジェルマン（PSG／フランス）の連覇で幕を閉じた。現地時間5月30日にブダペストの『プスカシュ・アレーナ』にて行われた決勝戦は、初優勝を目指すアーセナル（イングランド）が開始早々の6分にカイ・ハヴァーツのゴールで先制するも、64分にPSGのウスマン・デンベレがPKを沈めて同点に。延長戦を含めた120分間で決着が付かずにPK戦へ突入すると、互いに1本ずつを