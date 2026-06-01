2026年6月1日、韓国メディア・JTBCによると、SKハイニクス清州第4キャンパス工場で火災が発生し、従業員約3600人が避難、7人が病院に搬送された。記事によると、1日午前10時32分ごろ、韓国・清州市にあるSKハイニックス第4キャンパス内の工場6階ガスルームで火災が発生した。工場内のスプリンクラーが直ちに作動したため、火は早い段階で消し止められたといが、その過程で有毒物質であるフッ化水素の一部が漏えいしたとみられ、7人