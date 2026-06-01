中国南西部の貴州省六盤水市にある超臨界二酸化炭素余熱発電プロジェクト「超炭素1号」の発電ユニット第2号機がこのほど、送電網への接続に成功し、発電を開始しました。世界初の超臨界二酸化炭素余熱発電技術モデルプロジェクトが全面的に完成したことになります。この2台の発電ユニットがすべて稼働すると、「超炭素1号」は30メガワットの安定した設備容量を持つことになります。超臨界二酸化炭素余熱発電とは、工場から排出され