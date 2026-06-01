6月6日、7日に静岡・富士山こどもの国で開催される音楽フェス『NEC presents FUJI＆SUN '26』のメインステージ「SUN STAGE」で行われるパフォーマンスが、WOWOWで8月に放送・配信されることが決定した。【ライブ写真多数】出演者全員でステージに立った『JAZZ NOT ONLY JAZZ II』アンコールの模様ほか放送・配信されるのは、柴田聡子、ハンバート ハンバート、くるり、JAZZ NOT ONLY JAZZ in FJSN feat. 大橋トリオ＆田島貴男