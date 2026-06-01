アニメ映画『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』（公開中）の最新PV「『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』特別予告 -閃の巻-」が解禁された。アクションシーンにフォーカスした最新PVで、最恐のモノノ怪・蛇神との闘い、そしてシリーズファンを驚かせる“ある人物”の登場が描かれている。【動画】ラスト10秒に衝撃！TV版主人公登場の『劇場版モノノ怪』最新PV大奥を揺るがす蛇神との壮絶な闘いは、スピード感あふれるアクションととも