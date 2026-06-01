立憲民主党・東京都連の川名雄児会長は1日、都連に「顧問」を新設し、5月の会長選で争った蓮舫参院議員を起用したことを明らかにした。武蔵野市議の川名氏は、立憲の都連会長選で蓮舫氏を破って新会長に就任し、1日午後の都連常任幹事会で新役員人事の承認を受けた。記者会見で新体制を発表した川名氏は、蓮舫氏の処遇について「顧問になってもらい、引き続き色々な面で、指導・支援をしてもらう」と述べた。顧問は新たに設置した