お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が出演する『ワイドハイターPROリキッド部屋干し』『ハミング消臭実感 部屋干しタイプ』の新WEB動画が、きょう1日から花王公式YouTubeで配信されている。【動画】過去最高に爽やかな「ゴイゴイスー」を披露する津田篤宏新たに公開された「夏・洗たく物100枚」篇と「夏・靴下200足」篇という動画では、津田が“部屋干し応援団長”に電撃就任。約200足の靴下や約130枚の洋服の洗たく物に囲