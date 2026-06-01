読売テレビは、毎週水曜の深夜に放送している『吉田と粗品と』を18日深夜0時09分〜0時40分、プラチナイト枠で生放送すると発表した。【番組カット】最強の先輩とのトークに爆笑する粗品ダークな哲学と計算しつくされた言葉選びで熱狂的なファンをもつブラックマヨネーズ・吉田敬と、多才・鋭いワードセンス、唯一無二の個性で多くの若者の心をつかむ霜降り明星・粗品。令和に生きる視聴者の悩み相談を、今回は生電話で受け付け