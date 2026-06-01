山粼夕貴キャスター：6月から私たちの生活の周りでさまざまな“変わる点”がありますが、その１つが、「医療の現場」です。社会部の中澤しーしー記者に聞きます。診療報酬引き上げ3割負担の人は初診57円増山粼キャスター：まずは一つ目のポイントです。6月1日から診療報酬が引き上げられまが、患者の負担はどれくらい増えるんでしょうか。中澤しーしー記者：医療機関の収入となる診療報酬について、物価高や賃上げに