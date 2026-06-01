9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のタカシ（7号車）が、初の写真集『BULLET TRAIN TAKASHI 1st Photobook xmex（読み：シェムシュ／マルタ語で「太陽」の意味）』を7月7日に発売することが1日、発表された。【写真】ジンジャーエールの中を飛ぶ？超特急・柏木悠（ハル）撮影は、地中海の中央に位置するマルタ島とゴゾ島で行われた。世界遺産となる歴史ある街や美しい海はもちろん、マルタ島は「猫の島」と