中東情勢の影響を受けて、さきほど都内のスーパーには白黒の「かっぱえびせん」が初めて店頭に並び始めました。記者「都内のスーパーのスナック売り場は黄色やオレンジなど色鮮やかですが、かっぱえびせんは白黒になっています」都内のスーパーに並んだばかりのカルビーの白黒の「かっぱえびせん」。中東情勢の影響で印刷インクなどの調達が不安定になっているとして、一部商品を白黒包装にして安定供給に繋げたい考えです。順次、