涙を流しながら抱き合って喜ぶ人々。ラオス中部で、水没した洞窟の中に閉じ込められていた住民7人のうち、5人が救出されました。活動には日本人ダイバーも参加。伊左治佳孝さんは、緊迫した状況を「（救出が）数時間後では間に合わなかった可能性もある。結果的にはギリギリのタイミングで間に合った」と証言します。洞窟の内部は、狭い場所で50cmほどの高さしかなく、もし水中で身動きが取れなくなった場合、ダイバーも命の危険に