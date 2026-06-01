TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』の第9話（6月2日放送）に、小手伸也がゲスト出演することが明らかになった。小手の出演は、松山ケンイチとのSNS上でのやり取りをきっかけに実現したという。あわせて、SUPER EIGHT・丸山隆平の出演シーンを含む新たな場面写真も公開された。【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！同作は、永作博美演じる待山みなとが、子育てを終えた50歳という節目で新たな人生に踏み出す姿を描くオリ