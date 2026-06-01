アメリカ・テキサス州の遊園地で、ジェットコースターが突然停止しました。高さは地上約30メートル。乗客8人が、上を向いた垂直の状態で取り残されました。乗客はビル8階分ほどもある高さから、後ろ向きになって慎重に一段一段、ゆっくりとハシゴを降りてきます。1人ずつしか降ろせないため、全員が救助されたのは約4時間後。けがはありませんでした。遊園地側は、停止した理由を「安全装置が起動した」と説明。詳しい調査が続けら