「ポイ捨てしたら2000円」。東京・渋谷区できょうから、ごみの「ポイ捨て」に関する新たな制度が始まりました。渋谷の街は変わるのでしょうか。記者「今から巡回員の方々が、続々と渋谷の街に向かいます」東京・渋谷の街に繰り出した巡回員たち。その目的は、ごみの「ポイ捨て」の見回りです。渋谷区は長年、課題となっていた「ポイ捨て」問題を解決するため、去年12月に条例を改正。周知期間を経て、きょうから区内で「ポイ捨て」