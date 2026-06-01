台風6号は沖縄本島付近にあって北上を続けています。1日夜遅くにも暴風域に入るとみられる鹿児島県奄美市から中継です。今回の台風では、進路の向きが予報から変わらないため「事前に対策ができた」という声がある一方で、スピードが速くなったり、遅くなったりしているため、「いつまでの対策が必要なのか」と不安の声も聞かれました。奄美地方北部では1日夜遅くにも暴風域に入る見込みで、さらに2日明け方から昼前にかけて、奄美