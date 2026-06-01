宮城県石巻市で昨年6月、高齢男性が市配布の殺虫剤を誤飲し死亡した事故で、市が用意した一斗缶の殺虫剤を町内会がペットボトルに小分けし、戸別に配っていたことが1日、関係者への取材で分かった。市は小分けを禁じていたが、町内会の運用を把握していなかった。この地区では長年の慣例だった。厚生労働省は2011年5月、各都道府県に対し、殺虫剤の小分け配布は極めて危険で厳に慎むよう周知徹底を求める通知を出していた。市