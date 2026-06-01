ブラックマヨネーズ・吉田敬と霜降り明星・粗品による読売テレビ制作の冠バラエティー「吉田と粗品と」が18日深夜0時9分から初の生放送を行う。2025年10月に開始した同番組は毎週水曜深夜に放送されてきたが、このたび、生放送という形でレギュラー枠を飛び出す。見逃し配信は実施しない予定。また、日本テレビ系で初の全国ネット放送にもなる。「人には言えない…でも誰かに聞いてほしい…」というディープな悩みを抱える視聴