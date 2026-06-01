週明け１日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比３４４円８９銭（０・６７％）安の５万７７７円４５銭だった。２営業日ぶりに下落した。３３３銘柄のうち、７割超にあたる２３６銘柄が値下がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、６０４円８３銭（０・９１％）高の６万６９３４円３３銭だった。２営業日連続で終値の最高値を更新した。日経平均への寄与度が大きい人工知能（