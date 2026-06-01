日本を「新型軍国主義」と批判した中国に、小泉防衛相が反論したことについて、中国政府は「根拠がなく、説得力がない」と非難しました。小泉防衛相は5月31日、「核兵器と戦略爆撃機を大量に保有する国が、そのいずれも持たない日本を“新型軍国主義”と呼んでいるとしたら、おかしい」などと、中国の主張に反論していました。中国外務省報道官「（小泉防衛相の発言は）事実や数字の前では全く根拠がなく、説得力を欠き、 アジアの