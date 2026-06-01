爆笑問題にもう一人メンバーを加えるとしたら誰がいい？――突拍子もない質問に、田中裕二が大真面目に挙げた名前は何とあの国民的人気俳優だった。2026年5月31日の「久保みねヒャダこじらせナイト」（フジテレビ系）は、4月11日の公開ライブで収録したトークを放送した。大学時代、2人が仲の良かった友だちもいるがライブは久保ミツロウ（画家）、能町みね子（文筆家）、ヒャダイン（音楽クリエイター）のなんでもこじらせてしま