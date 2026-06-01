元立教大学の三河吉平投手が5月31日（日本時間6月1日）にMLBのシカゴ・カブスとマイナー契約を結んだことが明らかになった。このたび、メディアとして唯一となる“渡米前”独占インタビュー取材を「ABEMA」が配信した。【動画】脱サラしてマイナーリーガーへ！三河吉平投手のインタビュー三河投手は立教大学の野球部に在籍していた当時は、4年間で3試合に登板するも勝ち星なし。大学4年生の春までは日本のプロ野球を志したも