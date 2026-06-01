アメリカ出身でお笑いコンビ・パックンマックンの“パックン”ことパトリック・ハーランが1日、自身のInstagramを更新し、愛車の高級外車ポルシェでバーベキューへと訪れた姿を公開し、ファンから反響が寄せられている。【写真】絵になる！愛車に乗るパックンハーバード大学卒で、2021年4月からは流通経済大学客員教授に就任しているパックン。この日は「車! 川! バーベキュー！」「5月の晴れた日の過ごし方としては悪くな