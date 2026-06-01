今週から東西で２歳馬の新馬戦がスタートする。３回東京開催の開幕週にスタンバイしている関東の注目株は、２１年年度代表馬で新種牡馬エフフォーリアの産駒ジョドレルバンク（牡、美浦・武井亮厩舎）だ。まだ１歳だった昨年のこの時期から素材の良さを評価していた武井調教師をして、「この馬でダービーに行きたいです」と言わしめるほどの逸材だ。早くも視線は来春のクラシックを見据えている。東西の注目新馬が集う７日の東