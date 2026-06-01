人気芸人同士のタッグで話題を呼んだ番組が、深夜のレギュラー枠を飛び出し初の試みを行う。読売テレビはこのほど、２０２５年１０月から放送開始した「吉田と粗品と」を６月１８日（木）２４時０９分〜２４時４０分プラチナイト枠で初の全国ネット＆生放送することを発表した。同番組は、ダークな哲学と計算しつくされた言葉選びで熱狂的なファンをもつブラックマヨネーズ・吉田敬と、多才・鋭いワードセンス、唯一無二の個