◆東京六大学野球春季リーグ戦最終週最終日慶大３―０早大（１日・神宮）東京六大学の春季リーグ戦は全日程が終了。慶大が早大との対戦成績を２勝１敗とし、勝ち点５の完全優勝を果たした。一方の早大は、勝ち点１で５位に終わった。ベストナインも決定し、投手は７勝を挙げて慶大の優勝に貢献した渡辺和大が満票（１４票）で選出。三塁手には、東大の小村旺輔が選ばれた。また、今年から導入された指名打者は、法大の井上和