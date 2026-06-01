◆東京六大学野球春季リーグ戦最終週最終日慶大３―０早大（１日・神宮）東京六大学の春季リーグ戦は全日程が終了。慶大が早大との対戦成績を２勝１敗とし、勝ち点５の完全優勝を果たした。一方の早大は、勝ち点１で５位に終わった。個人タイトルも決定し、首位打者賞は早大の徳丸快晴外野手（２年＝大阪桐蔭）が打率３割８分８厘で獲得。「自信を持って積極的にバットを振りにいったのが、よかったと思う」とシーズンを振り