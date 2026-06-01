日本ハムの伊藤大海投手（２８）が１日、２４年９月１８日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）以来、自身２度目の２試合連続完封に意欲を見せた。２日の広島戦（マツダ）に先発するエースは、「（完封した）次のピッチングが大事。一個ずつ目の前のアウトを一つでも多く取れるように」。前回登板５月２６日の阪神戦（甲子園）では９回１３奪三振で完封勝利を挙げており、敵地で快投を続けリーグ単独トップの７勝目を狙う。前回